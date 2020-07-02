البياتي: الكثير من حالات انتحار الفتيات هي جرائم غسل للعار يتم التستر عليها

2020/07/02 | 17:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق علي البياتي، عن وجود حالات تلاعب في تصنيف الجرائم المسماة “غسل العار”.

وأكد البياتي في تغريدة له على تويتر، ان الكثير من حالات الانتحار المسجلة للفتيات في العراق، هي جرائم قتل بحجة غسل العار، ويتم التستر عليها من قبل الجهات الأمنية خوفا من العشيرة، مشيرا الى وجود مقابر خاصة في بعض المحافظات مخصصة لدفن ضحايا تلك الجرائم.

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