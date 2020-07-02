استخبارات الداخلية وبالتعاون مع الآسايش تعتقل إرهابيا عمل بكتيبة المقبور البغدادي

2020/07/02 | 17:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، القاء القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي بالتنسيق مع الجهات الأمنية التابعة لإقليم كردستان.

وأوضحت الوزارة في بيان، ان مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تمكنت من القبض على الارهابي المطلوب وفق أحكام المادة “الرابعة إرهاب”، لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، والذي عمل إداريا فيما يسمى كتيبة المقبور البغدادي “ولاية الجنوب”، ومن خلال متابعته من محافظة بغداد الى محافظة السليمانية وبالتنسيق مع قوات الآسايش الكردية.

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