صحة الرصافة تنعى رئيس ممرضين اقدم بمستشفى الشيخ زايد بعد وفاته بفيروس كورونا

2020/07/02 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

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"نعي رسمي "

تنعى صحة الرصافة الَمتمثلة بمديرها العام الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي احد ملاكاتها في مستشفى...





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