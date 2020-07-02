نينوى : غرفة عمليات كورونا تتخذ 5 قرارات جديدة بشأن الحظر

2020/07/02 | 17:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اجتمعت غرفة عمليات جائحة كورونا في محافظة نينوى برئاسة المحافظ نجم الجبوري للتباحث حول الاوضاع في المحافظة في ظل تفشي فيروس كورونا.وقال بيان صادر عن غرفة العمليات وتلقت (المستقلة) اليوم الخميس نسخة منه القرارات الاتية: 1-يستمر الحظر الشامل للتجوال لغاية يوم السبت القادم الموافق 4/7/2020.2- يتم فتح حظر التجوال الجزئي اعتبارا من […]

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