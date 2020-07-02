إنفجار يودي بحياة عنصرين بالحشد الشعبي في بيجي

2020/07/02 | 17:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، بأن أنفجاراً اودى بحياة عنصرين بالحشد الشعبي في قضاء بيجي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق في منطقة الـ٦٠٠ بالقرب من مصفى بيجي، في القضاء، (جنوب تكريت)، انفجرت، ظهر اليوم، واودت بحياة ضابط استخبارات ومعاونه في الحشد الشعبي واصابة آخرين".

وفي ذات السياق، أوضح مصدر في الحشد، لوكالة شفق نيوز، إن "العبوة اودت بحياة اثنين من قادة وكوادر اللواء ٣٥ (رساليون) وهما محمد طعمه الشحماني وحسنين فاضل المياحي".

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