2020/07/02 | 17:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يلتقي عددا من رجال الاعمال ويؤكد ضرورة التزام القطاع الخاص بدفع الضرائب لتعزيز ايرادات الدولة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/02 | 17:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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