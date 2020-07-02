2020/07/02 | 17:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، تفتيش مناطق في منطقة الطارمية شمالي بغداد.وذكرت الخلية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان” قطعات اللواء الأول ضمن قطعات فرقة الرد السريع تفتش مناطق شيخ حمد والبوحيات ومشروع كرخ والارزي والزور ضمن قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطعات الرد السريع تفتش مناطق شمالي بغداد ” صور”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطعات الرد السريع تفتش مناطق شمالي بغداد ” صور”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).