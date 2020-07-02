الخفاجي يعلن إعادة تفعيل مركز العمليات المشترك للقوات الاتحادية مع البيشمركة

2020/07/02 | 17:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتفقت وزارة الدفاع مع وفد وزارة البيشمركة التابعة لإقليم كردستان، على إعادة تفعيل مركز العمليات المشترك بين الطرفين.

وأكد المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح، أهمية اجتماع لجنة التنسيق المشترك، والذي ترأس فيه نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري الجانب الاتحادي، والفريق جمال أیمینکي وفد الإقليم، مبينا ان الجانبين اتفقا على تفعيل لجان مركز العمليات وزيادة التنسيق بين الطرفين، وتبادل المعلومات المتعلقة بمواجهة تنظيم داعش الإرهابي، إضافة الى استمرار الاجتماعات والحوار بينهما.

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