الوائلي: الكاظمي أعطى صورة إيجابية وحقيقية على اهتمام الدولة بإصلاح واقع المنافذ الحدودية

2020/07/02 | 17:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالتزامن مع تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وتعهده بإطلاق حملة كبرى لفرض هيبة الدولة على المنافذ الحدودية.

كشف رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي عن الاتفاق على جملة من الإجراءات اللازمة لإحكام السيطرة على آلية العمل في المنافذ، مبينا أن توجيهات الكاظمي كانت دقيقة في اختيار الموظفين العاملين في المنافذ من ذوي الخبرة ويتسمون بالنزاهة والمهنية.

وأضاف، أن قرارات مهمة ستصدر لتعزيز عمل هيئة المنافذ وإحكام السيطرة الصارمة، مؤكدا أن الاهتمام من قبل رئيس الوزراء أعطى صورة إيجابية وحقيقية على اهتمام الدولة بإصلاح واقع المنافذ الحدودية.

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