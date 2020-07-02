اللامي يعلن شفاء اكثر من 20 صحفيا مصابا بفيروس كورونا

2020/07/02 | 17:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلن نقيب الصحفيين مؤيد اللامي ، الخميس، تماثل اكثر من 20صحفيا مصابا بفيروس كورونا للشفاء .وذكر اللامي في تغريدة ان " اكثر من 20 صحفيا مصابا بفيروس كورونا في بغداد والمحافظات تشافوا تماما من المرض " منوها الى انه " من يزال البعض يتلقى العلاج في المستشفيات او في منازلهم".وتابع "تواصلنا مع اغلبهم ووفرنا لبعضهم اجهزة التنفس والأوكسجين والادوية والاحتياجات التي تمكنهم من العودة سالمين "، معربا عن شكره " لمدراء الصحة في عموم العراق لتعاونهم في توفير الاحتياجات للصحفيين".

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