أفضل الأطعمة للتخلص من اضطراب المعدة والإسهال

2020/07/02 | 17:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يتعرض الشخص ولو مرة في حياته للتسمم الغذائي لتناوله طعاما قديما أو ملوثا بأنواع مختلفة من البكتيريا والسموم.تبدأ أعراض التسمم، مثل الغثيان والتقيؤ والقشعريرة والإسهال والحمى وتقلصات المعدة وفقدان الشهية عادة بعد بضع ساعات من تناول الطعام الملوث.وهناك أطعمة ومشروبات تساعد على التخلص من الأعراض وتجنب مضاعفات.المشروبات والسوائل ويوصي الأطباء […]

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