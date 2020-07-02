2020/07/02 | 18:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، ضرورة حل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية "بموجب الدستور"، لافتا الى تطبيقه يمثل عاملاَ مهماَ في تنمية العراق واستتباب أمنه واستقراره.

وقالت حكومة الاقليم في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني استقبل، اليوم، وزير الاتصالات في الحكومة الاتحادية أركان شهاب أحمد الشيباني والوفد المرافق له"، مبينا أن "وزير النقل والمواصلات في إقليم كوردستان آنو جوهر، ورئيس الجهاز التنفيذي في هيئة الإعلام والاتصالات العراقية علي الخويلدي حضرا اللقاء".

وأوضح البيان، أنه "جرى التباحث في سبل تطوير العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وخاصة في مجال الاتصالات".

وبحسب البيان، فقد أبدى وزير الاتصالات العراقي استعداد وزارته لتقديم "كل أشكال الدعم لإقليم كوردستان بهدف تطوير قطاع الاتصالات في العراق والإقليم"، وقال: "نحترم خصوصية إقليم كوردستان، ونتطلع لإقامة أفضل العلاقات معه"، وأكد أن ما يصب في صالح العراق يصب في صالح الإقليم والعكس صحيح.

هذا وشدد رئيس حكومة إقليم كوردستان على "ضرورة حل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية بموجب الدستور، الذي يمثل تطبيقه عاملاَ مهماَ في تنمية العراق واستتباب أمنه واستقراره".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني يؤكد لوفد من بغداد ضرورة تطبيق الدستور لتنمية العراق واستقراره) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني يؤكد لوفد من بغداد ضرورة تطبيق الدستور لتنمية العراق واستقراره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).