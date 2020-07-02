2020/07/02 | 18:09 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يواجه عُمان ودياً مطلع أيلول هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/02 | 18:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يواجه عُمان ودياً مطلع أيلول) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يواجه عُمان ودياً مطلع أيلول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).