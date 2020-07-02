متظاهرون في الدجيل يناشدون الحكومة عبر “العهد نيوز”.. تكريت وبلد ترفض استقبال مصابي القضاء بكورونا

2020/07/02 | 18:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اكد متظاهري قضاء الدجيل في محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، ان مستشفيات تكريت وسامراء وبلد ترفض استقبال المرضى المصابين بوباء كورونا من اهالي القضاء لاسيما بعد ارتفاع مؤشر الاصابات في عموم صلاح الدين وناشد المتظاهرين عبر “العهد نيوز” وزارة الصحة وخلية الازمة ومجلس الوزراء بضرورة التدخل العاجل لانقاذ ارواح الناس الابرياء من خلال […]

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