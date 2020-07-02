2020/07/02 | 18:11 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحريني وتونسي يعززان كتيبة القيثارة في الميركاتو الصيفي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/02 | 18:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحريني وتونسي يعززان كتيبة القيثارة في الميركاتو الصيفي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحريني وتونسي يعززان كتيبة القيثارة في الميركاتو الصيفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).