“نفوق غامض” لمئات الفيلة في دولة افريقية

2020/07/02 | 18:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حقق السلطات في بوتسوانا بأفريقيا، بوفاة ما لا يقل عن 350 فيلا خلال أسابيع قليلة، وفي ظروف غامضة.وسجلت أول حالة نفوق للفيلة في دلتا أوكافانغو بشمال بوتسوانا، مطلع شهر مايو الماضي.وشهد منتصف يونيو المنصرم نفوق 169 فيلا، وتضاعف الرقم تقريبا منذ ذلك التاريخ، وكشف مسح جوي عن تمركز معظم حالات نفوق […]

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