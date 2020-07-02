تسجيل حالة غريبة ونادرة لمصاب بكورونا في عقده السابع

2020/07/02 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

يعرف الناس أعراض كوفيد-19 كالحمى، والسعال، وضيق التنفس، إلا أن عرضا جديدا ونادرا ظهر على أحد المصابين في فرنسا، تمثل في انتصاب لفترة طويلة.

وتعرض رجل فرنسي (62 عاما) لانتصاب مستمر لمدة أربع ساعات متواصلة، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب حالة سجلتها المجلة الأميركية لطب الطوارئ.

وتسمى هذه الحالة بـ "القساح"، أي الانتصاب لفترة طويلة، وفقا لتعريف مجموعة "مايو كلينك" الطبية الأميركية.

وقد سجلت حالة الرجل من قبل أطباء في مشفى "فرساي" قرب باريس، حيث بدت عليه أعراض السعال الجاف، والإسهال والحمى، إلا أنه عاد بعد يومين يعاني من ضيق التنفس ما تطلب وضعه على جهاز تنفس اصطناعي.

وقد انخفض ضغط دم المريض أيضا، ما تطلب منحه سوائل وريدية للحفاظ على مستوى ضغط الدم، بحسب تقرير مجلة "فوربس" الأميركية.

وقال تقرير الحالة، إن المريض كان يعاني أيضا من قساح غير معروف سببه قبل خضوعه للفحوصات.

لكن بعدما استمر الانتصاب لأربع ساعات، قرر الأطباء سحب عينة دم واكتشفوا وجود جلطات دموية داكنة ونسبة عالية من ثاني أكسيد الكربون ونقص الأكسجين، ما يتسق مع حالة القساح الإقفاري أو انخفاض تدفق الدم.

والقساح الإفقاري يعني نقص تدفق الدم بشكل كافي إلى أجزاء معينة من الجسم.



ومن المحتمل أن الدم لم يكن يتدفق من قضيبه بسبب جلطات الدم التي تسد المخرج.

وعندما يبقى الدم في نفس المكان ولا يمكنه العودة إلى الرئتين، فإنه ينفد من الأوكسجين ومن ثمة يحمل ثاني أكسيد الكربون بنسبة أكبر.

بعدها، قام الأطباء بحقن المريض بمادة الإيثايلفرين، والتي تحفز الجهاز العصبي الودي في أعضاءه التناسلية، مما يؤدي إلى إراحة الأوعية الدموية.

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