مسؤول ايراني يكشف ملابسات حادث منشأة نطنز النووية

2020/07/02 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قال محافظ مدينة نطنز، رمضان علي فردوسي، إن الحادث الذي تعرضت له وحدة قيد الإنشاء في مفاعل نطنز ال...





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