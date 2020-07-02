محمد الكربولي: القوات الامنية تعيد اخطاء الامس باعتقال الابرياء

2020/07/02 | 18:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، محمد الكربولي، اليوم الخميس، بان القوات الامنية تعيد اخطاء الامس باعتقال الابرياء.وقال في تغريدة ان "القوات الامنية تعيد اخطاء الامس باعتقال الابرياء وترويع الامنين، الاخبار تأتينا باعتقال اكثر من خمسين شاب من مناطق شمالي بغداد باجراءات مهينة ومن داخل بيوتهم".

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