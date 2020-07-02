البنتاغون : اصابة 6493 جنديا امريكي بكورونا

2020/07/02 | 18:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشفت شبكة سي أن أن الامريكية ، الخميس، ان ارقاما جديدة نشرتها وزارة الدفاع الامريكية بينت ان اعداد العاملين في الخدمة العسكرية المصابين بفايروس كورونا قد تصاعد باكثر من الضعف خلال الاسابيع الثلاثة الماضية .وذكر تقرير للشبكة الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ انه ” وحتى يوم امس الاربعاء اصيب 6493 عنصرا من […]

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