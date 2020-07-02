2020/07/02 | 18:22 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ ترجمة … كشفت شبكة سي أن أن الامريكية ، الخميس، ان ارقاما جديدة نشرتها وزارة الدفاع الامريكية بينت ان اعداد العاملين في الخدمة العسكرية المصابين بفايروس كورونا قد تصاعد باكثر من الضعف خلال الاسابيع الثلاثة الماضية .
وذكر تقرير للشبكة الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ انه ” وحتى يوم امس الاربعاء اصيب 6493 عنصرا من […]
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وذكر تقرير للشبكة الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ انه ” وحتى يوم امس الاربعاء اصيب 6493 عنصرا من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون : اصابة 6493 جنديا امريكي بكورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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