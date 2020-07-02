بالصور.. كورونا يغلق المركز الفني الأول في السليمانية

2020/07/02 | 18:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مسؤول محلي في السليمانية، اليوم الخميس، عن إغلاق أول مركز فني في المدينة بسبب فيروس كورونا.

وقال مؤسس مركز "السبعة ألوان" بختيار سعيد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد خمس سنوات من تأسيسه، قررنا اغلاق مركز السبعة ألوان الفني في السليمانية، بسبب الأوضاع الصحية الناجمة عن تفشي مرض فيروس كورونا"، مبيناً أن المركز يعد "الوحيد في اقليم كوردستان والأول في السليمانية".

وأضاف أن "المركز أقام أكثر من ٢٠٠ معرض تشكيلي في محافظات الاقليم والعراق وتركيا وايران وروسيا واذربيجان".

وأبدى بختيار مخاوفه من أن يقضي "كورونا على الفنون في مدينة الثقافة بعد خمس سنوات من التأسيس".

ويخوض اقليم كوردستان العراق معركة قاسية ضد جائحة كورونا، التي وصفها اطباء مختصون بأنها لا تعرف "الرحمة"، بعد تسجيل رقم قياسي بعدد الوفيات والإصابات وادى ذلك الى اغلاق عموم المراكز التجارية والترفيهية والسياحية.

وأعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، امس الثلاثاء، تسجيل ست حالات وفاة لمرضى بفيروس كورونا كوفيد-١٩ خلال أربع وعشرين ساعة.

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