الكعبي يخاطب وزارتي الصحة والتخطيط للاسراع بإنجاز مشروع مستشفى الدجيل

2020/07/02 | 18:29 - المصدر: كلكامش برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس/بغدادخاطب السيد حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، وزارتي الصحة والتخطيط بشأن الإسراع بإنجاز مستشفى قضاء الدجيل - سعة ١٠٠ سرير ، ومتابعة كافة الإجراءات الخاصة والفعلية الخاصة بإستكمال هذا المشروع خدمة لأهالي القضاء والقرى والنواحي المحيطة به ، و الذي عانى من تردي خدماتي طيلة السنوات الماضية .وذكر مكتبه الاعلامي في بيان انه "جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم الخميس 2 تموز 2020 عدد من الوجهاء والشخصيات الاكاديمية والاعلامية في قضاء الدجيل ، بحضور رئيس لجنة لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسييين السيد عبد الاله النائلي:واضاف "واستمع الى مجمل الأوضاع الأمنية والخدمية والاقتصادية التي يشهدها القضاء ، متعهدا بتذليل ابرز العقبات و المشاكل الموجودة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ، مشددا بعدم قبوله مع كل المكونات الاصيلة الموجودة بأن تظلم الدجيل مرتين ، وعلى الادارة المحلية في محافظة صلاح الدين عدم السماح باهمال وتهميش هذا القضاء الذي سالت دماء ابناءه رفضا للظلم والدكتاتورية .
واكد النائب الاول لرئيس المجلس ان "قضاء الدجيل عانى من اهمال حكومي كبير لايُناسب ورمزية المنطقة ، وشجاعة ابنائها الذين كانوا مصدا مُمانعآ و كبيرا ضد النظام الصدامي الدموي المجرم ، وعصابات داعش الارهابية" ، داعيا جميع القوى السياسية ل"إيلاء اهمية قصوى بموضوعة الارتقاء بواقع الخدمات المقدمة لاهالي هذه المدينة العزيزة سيما في المجال الطبي والصحي والعلاجي في ظل جائحة كورونا".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يخاطب وزارتي الصحة والتخطيط للاسراع بإنجاز مشروع مستشفى الدجيل) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
واكد النائب الاول لرئيس المجلس ان "قضاء الدجيل عانى من اهمال حكومي كبير لايُناسب ورمزية المنطقة ، وشجاعة ابنائها الذين كانوا مصدا مُمانعآ و كبيرا ضد النظام الصدامي الدموي المجرم ، وعصابات داعش الارهابية" ، داعيا جميع القوى السياسية ل"إيلاء اهمية قصوى بموضوعة الارتقاء بواقع الخدمات المقدمة لاهالي هذه المدينة العزيزة سيما في المجال الطبي والصحي والعلاجي في ظل جائحة كورونا".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يخاطب وزارتي الصحة والتخطيط للاسراع بإنجاز مشروع مستشفى الدجيل) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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