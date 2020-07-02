الكعبي يخاطب وزارتي الصحة والتخطيط للاسراع بإنجاز مشروع مستشفى الدجيل

2020/07/02 | 18:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادخاطب السيد حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، وزارتي الصحة والتخطيط بشأن الإسراع بإنجاز مستشفى قضاء الدجيل - سعة ١٠٠ سرير ، ومتابعة كافة الإجراءات الخاصة والفعلية الخاصة بإستكمال هذا المشروع خدمة لأهالي القضاء والقرى والنواحي المحيطة به ، و الذي عانى من تردي خدماتي طيلة السنوات الماضية .وذكر مكتبه الاعلامي في بيان انه "جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم الخميس 2 تموز 2020 عدد من الوجهاء والشخصيات الاكاديمية والاعلامية في قضاء الدجيل ، بحضور رئيس لجنة لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسييين السيد عبد الاله النائلي:واضاف "واستمع الى مجمل الأوضاع الأمنية والخدمية والاقتصادية التي يشهدها القضاء ، متعهدا بتذليل ابرز العقبات و المشاكل الموجودة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ، مشددا بعدم قبوله مع كل المكونات الاصيلة الموجودة بأن تظلم الدجيل مرتين ، وعلى الادارة المحلية في محافظة صلاح الدين عدم السماح باهمال وتهميش هذا القضاء الذي سالت دماء ابناءه رفضا للظلم والدكتاتورية .واكد النائب الاول لرئيس المجلس ان "قضاء الدجيل عانى من اهمال حكومي كبير لايُناسب ورمزية المنطقة ، وشجاعة ابنائها الذين كانوا مصدا مُمانعآ و كبيرا ضد النظام الصدامي الدموي المجرم ، وعصابات داعش الارهابية" ، داعيا جميع القوى السياسية ل"إيلاء اهمية قصوى بموضوعة الارتقاء بواقع الخدمات المقدمة لاهالي هذه المدينة العزيزة سيما في المجال الطبي والصحي والعلاجي في ظل جائحة كورونا".

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