2020/07/02 | 18:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا مشكلة لديه في وضع كمامة، كتدبير احترازي من فيروس كورونا، رغم أنه لم يشاهد في السابق وهو يضعها.وقال ترامب إن وضع قناع لن يكون “مشكلة” بالنسبة إليه، فيما أكد مجددا اعتقاده بأن فيروس كورونا المستجد “سيختفي” في “لحظة معينة”.وأوضح ترامب لموقع “فوكس بيزنس” أنه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يفجر مفاجأة بشان اختفاء كورونا!) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يفجر مفاجأة بشان اختفاء كورونا!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).