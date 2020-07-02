منظمة الاغذية: أسعار الغذاء العالمية في حزيران سجلت أول ارتفاع لها في 2020

2020/07/02 | 18:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الخميس إن أسعار الغذاء العالمية في حزيران سجلت أول ارتفاع لها في 2020، بما يمثل تعافيا طفيفا بعد انخفاضات حادة تسببت فيها جائحة فيروس كورونا.وقالت “فاو” إنها عدلت أساس كل مؤشراتها إذ غيرت فترة الأساس إلى 2014-2016 بعد أن كانت 2002-2004، وأضافت “مع […]

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