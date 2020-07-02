2020/07/02 | 18:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تأكيده على جدية الحكومة في محاربة الفساد في كل مفاصل الدولة، لاسيما المنافذ الحدودية.

جاء ذلك خلال استقباله، وفدا يمثل عددا من رجال الأعمال العراقيين، حيث استمعالى ملاحظاتهم بشأن أعمالهم واستثماراتهم في العراق، والمشاكل والتحديات التي تواجههم، والعقبات التي تقف حجر عثرة أمام تنشيط عمل القطاع الخاص داخل البلد، وسبل تذليلها.

وبين الكاظمي، أهمية القطاع الخاص في العراق، وضرورة تعزيزه وتشجيعه ليأخذ دوره الريادي بما يمكّنه من تنشيط الاقتصاد العراقي، مشيرا الى أن الحكومة تتجه وبقوة لدعم القطاع الخاص، وإيجاد المناخات الملائمة لتفعيله ومساهمته في بناء البلد.

وأضاف، أن الحكومة تسعى لأن يكون العراق بيئة جاذبة للاستثمار والمستثمرين وليس بيئة طاردة، ولديها إجراءات رادعة لمحاسبة وملاحقة من يقوم بعمليات الابتزاز والمساومة، موضحا أن فريقه الحكومي يعمل على تحرير الاقتصاد العراقي من رهنه بالنفط، والاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والاستثمار والنقل وغيرها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي لرجال الأعمال العراقيين: جادون في محاربة الفساد بكل مفاصل الدولة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي لرجال الأعمال العراقيين: جادون في محاربة الفساد بكل مفاصل الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).