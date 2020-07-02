الصحة تكشف عن نسبة الشفاء من كورونا وتؤكد: 50 % من الأسرة شاغرة

2020/07/02 | 18:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، استعدادها وجاهزية مستشفياتها لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، فيما دعت المواطنين إلى عدم اتباع استشارات المتطفلين على المهنة.

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