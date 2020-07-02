إصابة مسؤول محلي بكورونا في السليمانية

2020/07/02 | 18:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت مديرية صحة السليمانية يوم الخميس بإصابة مسؤول محلي بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم صحة السليمانية ياد نقشبندي لوكالة شفق نيوز، إن رئيس اللجان المشتركة في قائممقامية السليمانية لشكر حمید أصيب بفيروس كورونا.

وأضاف نقشبندي أن حميد حجر نفسه في منزله ووضعه الصحي مستقر.

ويبلغ مجمل الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الاقليم 6403، بينهم 1460 في أربيل و4571 في السليمانية و147 في دهوك و198 في حلبجة، تعافى منهم 2078 شخصا، 866 في اربيل و1015 في السليمانية و140 في دهوك و57 في حلبجة.

بينما توفي جراء الفيروس لغاية الآن 213 شخصا من بينهم 27 من اربيل و182 من السليمانية و4 من حلبجة.

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