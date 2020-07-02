2020/07/02 | 18:37 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع استمرار جائحة الكورونا .. دعوات للالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/02 | 18:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مع استمرار جائحة الكورونا .. دعوات للالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مع استمرار جائحة الكورونا .. دعوات للالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).