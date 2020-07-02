2020/07/02 | 18:37 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ البصرة: الحظر الجزئي حال إعلانه يسمح للحركة من الـ6 صباحاً الى الـ7 مساءً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/02 | 18:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البصرة: الحظر الجزئي حال إعلانه يسمح للحركة من الـ6 صباحاً الى الـ7 مساءً) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البصرة: الحظر الجزئي حال إعلانه يسمح للحركة من الـ6 صباحاً الى الـ7 مساءً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).