2020/07/02 | 18:37 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية أزمة البصرة: نخطط لتطبيق الحظر الجزئي بدءاً من الأسبوع المقبل نظراً للوضع الاقتصادي للجميع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/02 | 18:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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