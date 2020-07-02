2020/07/02 | 18:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا تبدأ غدا محاكمة 20 متهما في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/02 | 18:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تبدأ غدا محاكمة 20 متهما في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تبدأ غدا محاكمة 20 متهما في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).