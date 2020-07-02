العريف حسن السريع ورفاقه في الذاكرة/الثانية - عبد جاسم الساعدي

2020/07/02 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_جاسم_الساعدي لا شك بأن انتفاضة الجنود البواسل في ٣-;-تموز ١-;-٩-;-٦-;-٣-;-،كانت ذات انتماءات يسارية وتقدمية تصل بالكفاح المسلح والانتماءات الأولى للحزب الشيوعي.



وجدت تلك الجحافل الثورية نفسها خارج انتماءات الحزب الشيوعي بعد أن تصدعت تنظيمات الحزب إثر انقلاب شباط.



ولابد من التأكيد بأن قوى اليسار والشيوعيين والتقدميين كانوا هدفا للملاحقة من التحالف الرجعي الاستعماري، إذ شكلت مع حزب البعث ......





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