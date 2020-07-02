المنتخب العراقي يواجه عُمان ودياً مطلع أيلول

2020/07/02 | 18:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز وافقت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، على طلب الاتحاد العماني لكرة القدم، لخوض مباراة ودية بين المنتخبين في الثالث من أيلول المقبل، تحضيراً للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 .وقالت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، إنها”تسعى إلى حسم مخاطباتها مع الاتحادات الاخرى بخصوص تأمين […]

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