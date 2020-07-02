الصحة العالمية تساهم في سد نقص إمدادات الأوكسجين في العراق

2020/07/02 | 18:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت منظمة الصحة العالمية في العراق عن تمكنها من تأمين 300 مكثف للأكسجين لاستخدامها في المستشفيات العراقية حسب خطة توزيع وزارة الصحة.وقالت المنظمة في بيان ،اليوم الخميس، تم نقل امدادات الأوكسجين جواً من مخازن منظمة الصحة العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتسليمها إلى وزارة الصحة العراقية.وأشارت الى ان مكثفات الأوكسجين […]

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