الحشد الشعبي يستنفر جهوده في جميع المحافظات لمساندة الجهات الصحية

2020/07/02 | 18:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن لواء علي الاكبر (لواء ١١حشد شعبي)، الخميس، استنفار جميع مقاتليه في المحافظات لمساندة الجهات الصحية بتوفير الاوكسجين والكمامات الطبية والقفازات.وقال مسؤول الاعلام في اللواء احمد المشرفاوي لـ /المعلومة/ إنه “ومنذ ٧ ايام باشرت ممثليات اللواء في محافظات البصرة وذي قار والديوانية وبابل والنجف وبغداد بإسناد الكوادر الصحية من خلال توفير العجلات […]

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