العاني: وجود إرهابيين على الحدود لا يمنح ايران وتركيا مبررا للقيام بعمليات عسكرية

2020/07/02 | 18:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب ظافر العاني، ان وجود بعض العناصر الإرهابية على الحدود المشتركة بين العراق والدول الاقليمية، لا يمنح تلك الدول مبررا للقيام بعمليات عسكرية على الأراضي العراقية.

وأوضح العاني العضو في لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، في تغريدة على تويتر، ان وجود هؤلاء الإرهابيين على الحدود المشتركة، ليس عذرا لإستمرار التجاوزات الايرانية والتركية، معتبرا أي عمل عسكري داخل أراضي العراق من دون علم الحكومة العراقية عدوانا مدانا، فيما دعا العاني الحكومة الى بذل جهد حقيقي لانهاء وجود المنظمات الارهابية على أراضي البلاد، وإيقاف الأعمال العسكرية الإيرانية والتركية.

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