مفوضية حقوق الإنسان تحذر من كارثة إنسانية في السجون بسبب عدوى فيروس كورونا

2020/07/02 | 18:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت مفوضية حقوق الانسان في العراق، من حدوث كارثة إنسانية في مراكز الاحتجاز والسجون العراقية بسبب جائحة كورونا.

وطالب عضو المفوضية ثامر الشمري في تصريح، الحكومة والجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل، لمتابعة واتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة، في جميع مراكز التوقيف والاحتجاز والسجون، مشددا على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة بشأن حالات الاكتظاظ الحاصلة في تلك السجون، والتخفيف من العقوبات بحسب نوعها، فيما دعا الشمري الى إصدار عفو عام عن الذين لا تخل جرائمهم بالأمن العام، ولا تتسبب بأي خطر على المجتمع.

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