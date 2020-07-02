صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 14 حالة وفاة و 263 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/02 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

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د.



جاسب الحجامي - مدير صحة الكرخ - فيس بوك

الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم:-

أبو دشير ——— ٣أبو غريب ——- ٨الاسكان ——— ٢الاعلام ———- ٤البياع ———— ١١التاجي ———- ٥التراث ———- ١الحارثية ———١الحرية ———- ٢٢الخطيب ——- ١الدورة ———- ٢١الدولعي ——— ٣الرحمانية ——- ٣السيدية ——— ٨الشرطة الخامسة ——- ١الشرطة الرابعة ——— ٤الشعلة ——— ٢١الصالحية ——- ٣الطارمية ——— ٦الطوبجي ——— ٩العطيفية ——— ١العلاوي ———- ١الغزالية ———- ٦القادسية ——— ٦الكاظمية ——— ١١الكرخ ———— ٢المحمودية ——- ١٦المعالف ———- ١المنصور ———- ٥اليرموك ———- ٤المواصلات ——-١اليوسفية ——— ١جكوك ———— ٥حي الجامعة —— ١حي الجهاد ——- ١٨حي العامل ——- ٢٧حي الفرات ——- ١سجن الرحمانية —— ٣سجن الكرخ ———- ١سكنة جانب الرصافة ——— ١٢مجمع مطار بغداد ———- ١محافظة صلاح الدين ——- ١محافظة ذي قار ———- ١

الوفيات:-وفاة/٤٥سنة/ذكر/الشعلة/الدوانم/قرب اسواق علاء- وفاة/٧٠سنة/انثى/ابو غريب/الزيدان/قرب جامع العلي العظيم- وفاة/٧٠سنة/ذكر/الغزاليه/شارع الهياكل/محلة٦٥٧- وفاة/٤٢سنة/ذكر/حي المعالف/محلة٨٤٣- وفاة/٧٨سنة/ذكر/شهداء البياع/محلة٨٧٥- وفاة/٧٥سنة/انثى/ابو دشير/محلة٨٥٦- وفاة/٧٧سنة/انثى/حي السلام/محلة٤١٢-وفاة/٨٠سنة/انثى/دورة/محلة٨٢٠- وفاة/٦٠سنة/ذكر/المنصور/محلة٦٠٧-وفاة/٨١سنة/ذكر/الكرخ/محلة٢١٢- وفاة/٥٧سنة/ذكر/الطوبجي/محلة٤١٢-وفاة/٥٣سنة/ذكر/ابو غريب/قرب مدرسة السراج المنير-وفاة/٥٥سنة/ذكر/المحمودية/الرشيد/حي الزيتون-وفاة/٦٢سنة/ذكر/الدورة/محلة٨٢٠

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وقال الساعدي في بيان تلقته (بغداد اليوم

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