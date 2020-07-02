خلية الازمة في ميسان تقرر تطبيق الحظر الجزئي اعتباراً من يوم غد وتحدد ساعاته

2020/07/02 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ميسان

قررت خلية الازمة في ميسان، الخميس، تطبيق الحظر الجزئي اعتباراً من يوم غد، فيما حددت ساع...





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