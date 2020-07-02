الصحة تكشف نسبة الشفاء من كورونا في عموم العراق

2020/07/02 | 18:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، نسبة شفاء المصابين من فيروس كورونا المستجد في العراق، فيما أكدت ان 50% من الأسرة في المستشفيات شاغرة.وقال وكيل الوزارة هاني العقابي، في حديث لوكالة الانباء الرسمية، إن “وزير الصحة عقد اجتماعا ركز فيه على محاور عدة، منها تجهيز الأوكسجين للمستشفيات والمؤسسات الصحية، فضلا عن مناقشة البروتوكول […]

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