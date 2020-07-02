وزير الدفاع العراقي في الأردن

2020/07/02 | 18:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة اليوم الخميس, وزير الدفاع العراقي جمعة عناد والوفد المرافق.وجرى للضيف استقبال عسكري رسمي, حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك وسبل تعزيز […]

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