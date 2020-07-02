لقاء الخميسي تطرد زوجها من البيت بسبب كورونا

2020/07/02 | 18:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الفنانة لقاء الخميسي عن ردة فعلها بعد انتشار أنباء حول ثبوت إيجابية عينة زوجها محمد عبد المنصف لفيروس كورونا، وقالت إنها طلبت منه جمع متعلقاته ومغادرة بيت الزوجية فورا، والانتقال لمنزل قديم يملكانه في حي الدقي، حتى لا تنتقل العدوى إليها.وأشارت الخميسي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “التاسعة”، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر […]

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