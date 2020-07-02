تواصل انخفاض الإصابات في ميسان مع شفاء 131ووفاة11

2020/07/02 | 18:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان،الخميس، استمرار الانخفاض بعدد الإصابات مع تزايد عدد حالات الَشفاء فيما لا تزال نسبة الوفيات مرتفعة وقال بيان الدائرة أنها سجلت اليوم (95) اصابة وانها حافظت على عدد حالات الشفاء مسجلة ذات الرقم ليومين متتاليين ب131 فيما أعلنت عن أسفها لتسجيلها 11حالة وفاة.وأشار البيان الى ان الإصابات موزعة […]

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