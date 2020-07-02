بالصورة.. الجيش السوري يعترض رتلا أمريكيا في ريف الحسكة ويجبره على العودة

2020/07/02 | 18:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اعترض عناصر من الجيش السوري رتلا عسكريا أمريكيا عند جسر الدردارة على الطريق الواصل بين تل تمر وأبو راسين بريف الحسكة الشمالي، وأجبروه على الرجوع من حيث جاء.وذكرت وكالة “سانا” السورية، أن “عناصر الجيش المتمركزين عند جسر الدردارة على الطريق الواصل بين تل تمر وأبو راسين بريف الحسكة الشمالي، اعترضوا رتل آليات […]

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