70 شركة أردنية تحت مظلة مركز قطر للمال

2020/07/02 | 18:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد الشركات الأردنية التي تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال من نحو 60 شركة في 2018، إلى أكثر من 70 شركة العام الماضي.وقال المركز في تقريره السنوي الصادر اليوم الخميس، إن أداءه خلال العام الماضي، سجل نموا بنسبة 35 بالمائة، حيث ارتفع عدد الشركات التي تعمل تحت مظلته إلى 800 شركة تنشط في […]

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