لماذا رفض عبدالحليم حافظ هذا المشهد؟

2020/07/02 | 18:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيلم أبي فوق الشجرة من أكثر الأفلام العربية نجاحاً في تاريخ السينما حيث إنه ظل في دور العرض لفترة طويلة لم تحدث من قبل لاختلافه عن النمط السائد في ذلك الوقت وأيضا كان أقرب أعمال العندليب إلى قلبه.وأثناء تصوير الفيلم حدث موقف لم يعرفه الكثير وهو عندما طلب المخرج حسين كمال من عبد الحليم […]

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