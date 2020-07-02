الكمارك تعلن تسهيل دخول 500 اسطوانة اوكسجين طبي عبر زرباطية 

2020/07/02 | 18:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت الهيئة العامة للكمارك، الخميس، قيام مركز كمرك زرباطية الحدودي المحاذي للجانب الأيراني بأدخال شحنة محملة بمادة الاوكسجين الطبي و منظمات اسطوانة الأوكسجين .وقالت الهيئة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “كوادرها العاملة في المركز الكمركي باشرت وعلى الفور حال وصول الشحنة بالأسراع بأكمال الأجراءات اللازمة وتسيهل دخول الشحنة الممنوحة من ((مؤسسة الكوثر […]

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