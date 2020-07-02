ارتفاع “التلوث الاشعاعي” قرب مفاعل نطنز النووي،، هل تعرضت إيران لهجوم اسرائيلي؟

2020/07/02 | 18:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت مصادر إيرانية، اليوم الخميس، عن تعرض المفاعل النووي الايراني نطنز جنوب العاصمة الايرانية، الى حادث لم تعلن عن تفاصيله الاولية.وقالت وكالة “فارس” إن هذه “أول صورة للصالة قيد الإنشاء التي تعرضت لحادث في مجمع “الشهيد مصطفى احمدي روشن” للتخصيب في نطنز في محافظة أصفهان وسط إيران”.وكالة أنباء إيران تلمح […]

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