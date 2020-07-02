الصين تهدد بريطانيا إذا سهلت منح جنسيتها لسكان هونغ كونغ

2020/07/02 | 18:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت سفارة الصين في لندن الخميس أن بكين ستتخذ “إجراءات مناسبة” إذا وسعت بريطانيا إمكان حصول سكان هونغ كونغ على جنسية المملكة المتحدة بسبب القانون الصيني حول الأمن القومي.وقالت السفارة “إذا غيّر الجانب البريطاني القاعدة الحالية بشكل أحادي، فهذا سيشكل قطيعة مع موقفها ومع القانون الدولي كذلك”.وأضافت “نعارض ذلك بحزم ونحتفظ […]

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