بالوثيقة.. الكاظمي يسمي كاظم السهلاني مستشارا لشؤون المحافظات

2020/07/02 | 18:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد بالوثيقة : تعيين كاظم السهلاني مستشارا لرئيس الوزراء و مشرفا على سكرتارية الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات .

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